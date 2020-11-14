Боєць переміг рекордним нокаутом на третій секунді бою. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 16:51, 14.11.2020 Оновлено: 16:51, 14.11.2020

Пуерториканський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Улісес Діас встановив рекорд промоушена кулачних боїв Bare Knuckle Fighting Championship, перемігши з найшвидшим нокаутом в історії організації.

Поєдинок проти американця Донелея Бенедетто на турнірі Bare Knuckle FC 14, який пройшов в Майамі (Флорида, США), завершився на третій секунді першого раунду.

Відразу після старту бою Діас кинувся в атаку, завдавши супернику два удари. Від лівого бокового Бенедетто встиг ухилитися, а правий прилетів йому чітко в щелепу, відправивши без почуттів на канвас октагону.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні тайський кікбоксер Капітан Петчуіндін встановив рекорд турніру One Championship: The New Breed III, нокаутувавши суперника за шість секунд.

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