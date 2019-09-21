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21 вересня • оновлено в 13:14
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Боєць, не торкаючись суперника, відправив його в глибокий нокаут - опубліковано відео

3.2т Читати матеріал російською

Незвичайний епізод стався на турнірі з єдиноборств під егідою XFC між Джеймсом Вейк і Майклом МакДеніелом.

Бій завершився в першому раунді, після того, як МакДеніел сам впав на настил рингу, при цьому Вейк не нанесено супернику жодного удару. Рефері тут же зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Джеймса технічним нокаутом.

Пізніше медики, який оглядали МакДеніела, заявили, що причиною непритомності стала гіпоксія, яку зазнав боєць (кисневе голодування мозку) від задушливого прийому секундами раніше.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно супертяжа в Польщі врятували канати і він "гарматою" відправив суперника у важкий нокаут. Поєдинок в Калушинi завершився в першому раунді за кілька секунд до гонгу.

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