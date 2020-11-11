Боєць MMA "задушив" суперника до непритомності. Відео

Ізраїльський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Натан Леві ефектно переміг задушливим прийомом на Dana White Contender Series (DWCS), здобувши контракт з Абсолютним бійцівським чемпіонатом (UFC).

У поєдинку проти американця Шахіна Сантани 29-річний представник Ізраїлю зміг добути дострокову перемогу.

У третій п'ятихвилинці Леві перевів бій у партер, де захопив опонента "трикутником руками". Сантана не здався, давши супернику себе придушити. Після того, як американський спортсмен знепритомнів, рефері зупинив зустріч, присудивши Леві перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов здобув ефектну перемогу нокаутом над британцем Олі Томпсоном.

Поєдинок у Дубаї (ОАЕ) в межах турніру промоушену PaRus Fight Championship MMA завершився в першому раунді.