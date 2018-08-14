Боєць MMA, яка була згвалтована в 14 років, розповіла про наслідки

Боєць змішаного стилю (ММА) Пейдж Ванзант розповіла, що відчувала глибокий сором після групового зґвалтування, через що не могла розповісти про подію батькам.

Спортсменку згвалтували кілька хлопців під час вечірки. В інтерв'ю The Guardian. Ванзант зізналася, що мати і батько нічого не знали протягом довгого часу. Також вона згадала, як один з ґвалтівників писав їй на наступний день, що опублікує відео в інтернеті, якщо вона розповість кому-небудь про те, що трапилося.

Після тієї ночі в школі над Ванзант почали знущатися, обзивати повією. У той час вона носила прізвище Слеттон (Sletton), яку підлітки переробили в Slutton (від англійського slut - "повія"). Пізніше вона змінила прізвище на Ванзант.

Про зґвалтування боєць розповіла в своїй автобіографії, витяги з якої були опубліковані в квітні. 14-річна дівчина прийшла на вечірку в американському штаті Орегон, де її напоїли і згвалтували кілька хлопців.