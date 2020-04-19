Боєць ММА влаштував тренування, використовуючи хворих на коронавірус

Максим Богданов Інші види спорту 22:48, 19.04.2020

Сербський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Юсуф Ізет Хайрович влаштував силове тренування, піднімаючи ліжка з зараженими на коронавірус в одній з лікарень міста Нові-Пазар.

Спортсмен сам опинився в числі хворих на COVID-19 і був госпіталізований. В описі до ролика йдеться, що серб відмінно себе почуває і скоро переможе коронавірус нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Микита Крилов, який живе в Луганську, розповів, як в "ЛНР" йдуть справи з карантином через коронавiрус.

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