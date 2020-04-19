Боєць ММА влаштував тренування, використовуючи хворих на коронавірус

Сербський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Юсуф Ізет Хайрович влаштував силове тренування, піднімаючи ліжка з зараженими на коронавірус в одній з лікарень міста Нові-Пазар.
Спортсмен сам опинився в числі хворих на COVID-19 і був госпіталізований. В описі до ролика йдеться, що серб відмінно себе почуває і скоро переможе коронавірус нокаутом.
Iako boluje od Korone u državnom karantinu, naš borac i domaćin Jusuf Hajrović ne prestaje sa pripremama za Megdan u njegovom gradu . Jusuf uskoro pobeđuje koronu nokautom, a nakon te pobede ga gledate u vašem gradu ! 👏 Ps. I ova pobeda će se upisati na sherdog 😎🤣 . # megdan7 #novipazar # covid_19 #coronavirus #megdan #megdanfighting
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Микита Крилов, який живе в Луганську, розповів, як в "ЛНР" йдуть справи з карантином через коронавiрус.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".