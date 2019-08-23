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Боєць ММА влаштував дебош і задушив сусіда в готелі

2.9т Читати матеріал російською

Норвезький боєць змішаних єдиноборств (ММА) Роджер Буллман убив туриста з Великобританії Амітпала Сінгха Баджаджа на відпочинку на таїландському острові Пхукет.

Норвежець шумів серед ночі в номері, розташованому по сусідству з номером сім'ї Баджаджа. Дружина Амітпала попросила того поговорити з бешкетником. Чоловік узяв ножа для стейка і прийшов до Роджера в номер о 4 годині ранку.

Під час сварки англієць ударив Буллмана ножем у плече. Той у відповідь провів задушливий прийом і довів його до смерті на очах дружини, повідомляє Євроспорт.

Поліція Пхукета

Поліція Пхукета

Daily Mail

Поліція Пхукета

Поліція Пхукета

Daily Mail

Покійний Амітпал Сінгха Баджаджа зі своєю дружиною

Покійний Амітпал Сінгха Баджаджа зі своєю дружиною

Daily Mail

Покійний Амітпал Сінгха Баджаджа зі своєю дружиною

Покійний Амітпал Сінгха Баджаджа зі своєю дружиною

Daily Mail

Буллману висунуто звинувачення за статтею "заподіяння шкоди, що призвела до смерті". Його відпустили під заставу, але він повинен залишатися в Таїланді до рішення суду.

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