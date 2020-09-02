Боєць ММА відволік суперника непристойним жестом і переміг брутальним нокаутом

Максим Іншаков Інші види спорту 22:36, 2.09.2020 Оновлено: 22:37, 2.09.2020

Російський боєць змішаних єдиноборств Баяман Кулуєв здобув ефектну перемогу на турнірі з панкратіону Get Up & Hit в Іркутську над співвітчизником Олександром Лобарцевим.

В ході бою Кулуєв застосував незвичайну тактику: він показав супернику середній палець, щоб той відволікся, після чого жорстко нокаутував його потужним ударом ногою.

Незабаром після поєдинку Баяман Кулуєв приніс вибачення за свою поведінку на своїй сторінці Instagram.

"За образу (показав середній палець) – всім перепрошую", – написав спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський фрік-боєць Василь Камоцький, відомий під прізвиськом Пельмень, виграв кулачний поєдинок в рамках фіналу третього сезону Punch Club проти Корнія Тарасова.

Бій привернув увагу любителів через габарити опонентів. 180-сантіментровий Пельмень важить 180 кілограмів, зріст і вага Тарасова – 170 сантиметрів і 61 кілограм.

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