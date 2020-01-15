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15 січня • оновлено в 17:00
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Боєць MMA відбив атаку суперника і відправив його в страшний нокаут – опубліковано відео

2.3т
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Бій між двома американськими бійцями MMA Еммануелем Келхоуном і Марком Ейтелем на турнірі промоутерської організації Xtreme Knockout закінчився потужним нокаутом.

На офіційній сторінці компанії в Instagram з'явилося відео моменту, яким завершився поєдинок. За хвилину до закінчення першого раунду Ейтель повалив свого суперника та затиснув його в партер, але Келхоуну вдалося відбитися від атаки суперника та, блискавично піднявшись на ноги, нанести нищівний удар у голову коліном.

Нокаут коліном в голову

Нокаут коліном в голову

An unbelievable flying Knee Knockout at XKO All In @emmanuel_calhoune @antonio_xko @ sgroff68 @espnmma @ufcfightpass @foxsportssw #ko #knockout #omg #flyingknee #ufc #allin #xkotv

Публікація від XKO (@xtremeknockout)

Варто зазначити, що свою любительську кар'єру Келхоун почав у 2016 році, а ця перемога стала для нього третьою поспіль.

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Тема
MMA
Місце
США
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