Боєць MMA відбив атаку суперника і відправив його в страшний нокаут – опубліковано відео

Бій між двома американськими бійцями MMA Еммануелем Келхоуном і Марком Ейтелем на турнірі промоутерської організації Xtreme Knockout закінчився потужним нокаутом.

На офіційній сторінці компанії в Instagram з'явилося відео моменту, яким завершився поєдинок. За хвилину до закінчення першого раунду Ейтель повалив свого суперника та затиснув його в партер, але Келхоуну вдалося відбитися від атаки суперника та, блискавично піднявшись на ноги, нанести нищівний удар у голову коліном.

Нокаут коліном в голову

Варто зазначити, що свою любительську кар'єру Келхоун почав у 2016 році, а ця перемога стала для нього третьою поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайський боєць MMA Ма Цзя Вен спробував схопити суддю за ногу та застосувати проти нього больовий прийом.

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