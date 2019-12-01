Боєць змішаного стилю (MMA) Маркос Тайландеш ефектно нокаутував суперника ударом ногою в голову на турнірі SFT в Бразилії.

"Мертвий! Нокаут у виконанні Тайландеша", - написав автор відео в Twitter. Бій відбувся 30 листопада. Тайландеш здобув перемогу над Луаном Соарешем в першому бою вечора.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, бразилець Джонас Біларіньо на прізвисько Швидкість повернувся в MMA після трирічної відсутності і здобув дострокову перемогу над Джуніором Дуарте на турнірі Future FC 9 в Сан-Паулу.

29-річний Біларіньо нокаутував 28-річного Дуарте шаленим ударом коліном в стрибку на п'ятій хвилині поєдинку,

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