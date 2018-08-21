Боєць MMA спровокував смертельну ДТП

Американський боєць змішаного стилю (MMA) Дезмонд Грін спровокував ДТП, в результаті якої загинули люди. Інцидент стався в містечку Дейві - Флорида, США.

28-річний Грін, будучи за кермом Dodge Durango, різко виїхав на смугу, де проїжджав трейлер. Машина бійця спровокувала ланцюгову реакцію, в якій сталося кілька зіткнень. Основний удар припав на Toyota Yaris.

Водій автомобіля потрапив у реанімацію, пасажири не вижили. 75-річна Емма Ернандес і 67-річна Ємеліна Морфа померли від отриманих ушкоджень. Правоохоронні органи поки не встановили причину, з якої боєць не впорався з керуванням свого автомобіля.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що боєць завдав супернику найбільш моторошну травму в історії MMA.