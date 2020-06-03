Боєць MMA розповів, як в США "на вулицях психи відриваються на повну"

Ця подія викликала бурхливу реакцію жителів Америки і призвело до масових заворушень в більш ніж 20 штатах країни

Російський боєць змішаних єдиноборств ММА В'ячеслав Борщев, який проживає в Сакраменто (штат Каліфорнія), розповів про нинішню ситуацію в США.

В'ячеслав Борщів youngstars.ru

"Якщо чесно, дуже сподівався, що це знову все роздули по ТБ. Особливо, коли почав дізнаватися інформацію, яку подавали російські ЗМІ. Але нi, тут реально жорсткий кіпіш почався. Пару ночей тому ми сиділи ввечері на ґанку і чули, як лунали без кінця різні постріли. На наступний день побачили новину, що застрелили підлітка, коли розганяли мітинг в центрі міста. Ще постійно тут можна почути мигалки, вертольоти літають. Вчора знову гриміло, але з ранку вже спокійніше", – сказала Борщев в інтерв'ю Sport24.

За інформацією Борщева протестувальники не чіпають приватні будинки. Вони намагаються ламати монополістів, різні великі мережі і бренди, і поліцейських.

"Але, насправді, не скрізь так, деякі мирно протестують. Але не всі. Мені здається, хтось просто користується ситуацією. Кожен переслідує свої цілі. Хтось мародерствує, прикриваючись протестами, а хтось штовхає політичні теми. демократи, припустимо, однозначно намагаються Трампа "задушити". Тут ще треба враховувати, що в США нікого насильно не утримують в психіатричних клініках, і багато психiв просто по вулицях ходять. Вони щось почули і тепер тут бігають, стрибають, відриваються на повну", – зазначив спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чинний чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс вийшов на вулицю під час заворушень в США і зупинив вандалів, які хотіли зіпсувати одне з будівель.

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