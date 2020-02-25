Боєць MMA розповів про воскресіння після смерті

Лікарі констатували смерть американського бійця змішаних бойових мистецтв (ММА) Тайрелла Форчун, а потім його воскресили.

Тайрелл Форчун

Як розповів в інтерв'ю ESPN сам 29-річний спортсмен, він, будучи студентом коледжу, вирішив схуднути на 12 кілограмів менше ніж за тиждень до змагань з вільної боротьби. Таким чином він розраховував отримати перевагу над суперниками.

В ході вагогонки ,Форчун спочатку різко скоротив споживання їжі і води, а тренуватися став тричі на день. Потім він усвідомив, що не встигає схуднути, і прийняв ванну з англійською сіллю (гептагідрат сульфату магнію). За словами бійця, ванна позбавила його органи вологи, сильно зашкодивши здоров'ю. Слідом Тайрелл Форчун зробив спробу скинути вагу за допомогою бігу. В ході одного з тренувань у нього стався напад.

"Я виходив піною, не міг впоратися зі своїм тілом. Я думав, що помру", - розповів він.

Під час того тренування Форчун знепритомнів, а прокинувся вже в лікарні - після того, як лікарі застосували дефібрилятор. Слідом за цим боєць знову втратив свідомість, а медики знову застосували дефібрилятор.

"Лікарі навіть констатували мою смерть, але їм вдалося мене воскресити", - підсумував Тайрелл Форчун.

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