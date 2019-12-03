Головна Новини
4 грудня • оновлено в 01:44
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Боєць ММА рідкісним ударом відправив суперника в жорсткий нокаут

4.5т
Читати матеріал російською

Казахстанський боєць Даулет Отарбаєв (12-3) здобув ефектну перемогу на турнірі з муай-тай MX Muay Xtreme. Бій проти представника Таїланду завершився в першому раунді.

Фіпха зумів захопити ногу казаха, однак той завдав потужного бекфіста (удар рукою, що розкручується), після чого таїландець впав обличчям на канвас.

Цей удар є несподіваним, з огляду на те, що вкрай рідко застосовується спортсменами і захист проти нього часто не напрацьований.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Кікбоксер після моторошного нокауту опинився у "паралельній реальності" - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Стівен Петерсон нокаутував суперника бекфістом.

Епізод стався на турнірі UFC Fight Night 159 в бою проти мексиканця Мартіна Браво.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги