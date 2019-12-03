Казахстанський боєць Даулет Отарбаєв (12-3) здобув ефектну перемогу на турнірі з муай-тай MX Muay Xtreme. Бій проти представника Таїланду завершився в першому раунді.

Фіпха зумів захопити ногу казаха, однак той завдав потужного бекфіста (удар рукою, що розкручується), після чого таїландець впав обличчям на канвас.

Цей удар є несподіваним, з огляду на те, що вкрай рідко застосовується спортсменами і захист проти нього часто не напрацьований.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Стівен Петерсон нокаутував суперника бекфістом.

Епізод стався на турнірі UFC Fight Night 159 в бою проти мексиканця Мартіна Браво.

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