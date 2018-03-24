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Боєць MMA принизив відправленого в нокаут суперника і програв

1.2тЧитати новину російською

Американський боєць змішаних бойових мистецтв (ММА) Дрю Четмен (7-1-0) безглуздо позбувся своєї перемоги під час бою важкоатлетів Legacy Fighting Alliance. Нокаутувавши Ірвінса Айали (5-0-0) ударом коліна в обличчя, Четмен відзначився брудним, неспортивною поведінкою по відношенню до Айали.

Після того, як рефері зупинив бій, американець став обома ногами на спину непритомного Айали і виконав сальто. За це боєць-хам моментально отримав заслужене технічну поразку і дискваліфікацію.

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