Боєць MMA принизив відправленого в нокаут суперника і програв

Американський боєць змішаних бойових мистецтв (ММА) Дрю Четмен (7-1-0) безглуздо позбувся своєї перемоги під час бою важкоатлетів Legacy Fighting Alliance. Нокаутувавши Ірвінса Айали (5-0-0) ударом коліна в обличчя, Четмен відзначився брудним, неспортивною поведінкою по відношенню до Айали.

Після того, як рефері зупинив бій, американець став обома ногами на спину непритомного Айали і виконав сальто. За це боєць-хам моментально отримав заслужене технічну поразку і дискваліфікацію.

Як повідомляв "Обозреватель" 17 березня непереможний український суперважкоатлет Владислав Сіренко (6-0, 5 КО) здобув яскраву перемогу нокаутом в своєму шостому двобої на професійному ринзі.