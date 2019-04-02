Боєць ММА помер після жорстокого нокауту: момент потрапив на відео. 18+

Бразильський боєць змішаних єдиноборств Матеус Фернандес помер через декілька годин після свого бою на турнірі в Манаусі.

23-річний спортсмен вийшов у октагон проти Обада Перейри і в третьому раунді пропустив серію важких ударів, опинившись на канвасі. Рефері зупинив бій і зарахував Фернандесу поразки нокаутом, повідомляє MMA Fighting.

Матеус Фернандес Facebook Матеуса Фернандеса

Практично одразу ж боєць втратив свідомість і йому почали надавати першу медичну допомогу. Матеус був екстрено госпіталізований і доставлений в госпіталь, де переніс декілька серцевих нападів і помер.

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Водночас, як заявили організатори, смерть спортсмена настала не в результаті пропущених ударів, а через передозування наркотиків. Фернандес тренувався в соціальному проекті, направленому на допомогу наркозалежним через бойові мистецтва, а в ніч перед боєм бачили, як він вживав заборонені речовини.

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