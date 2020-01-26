Американський боєць змішаних єдиноборств ( MMA ) Серхіо Петтіс (19-5) здобув ефектну перемогу на турнірі Bellator 238, який пройшов в Інглвуді (штат Каліфорнія, США).
Петтіс - Хашакян
Поєдинок в найлегшій вазі проти 31-річного співвітчизника Альфреда Хашакяна (11-5) завершився вже у 1-му раунді.
Петтіс - Хашакян
26-річний уродженець Мілуокі спершу завдав супернику град ударів, а потім зміг захопити його страшною "гільйотиною": задушливим прийомом, що застосовується в положеннях перед і над противником. При цьому голова противника була затиснута між пахвою і передпліччям.
Impressive 1️⃣st round finish from @SergioPettis in his Bellator debut. # Bellator238 pic.twitter.com/AwFq6v2SHC- Bellator MMA (@BellatorMMA) January 26, 2020
Петтіс - Хашакян
Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий російський боєць MMA Федір Ємельяненко здобув впевнену перемогу над американцем Квінта Джексоном.
Центральний поєдинок турніру Bellator 237 пройшов в Японії на "Сайтама Супер Арена" і завершився нокаутом в дебюті зустрічей
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".