Американський боєць змішаних єдиноборств ( MMA ) Серхіо Петтіс (19-5) здобув ефектну перемогу на турнірі Bellator 238, який пройшов в Інглвуді (штат Каліфорнія, США).

Поєдинок в найлегшій вазі проти 31-річного співвітчизника Альфреда Хашакяна (11-5) завершився вже у 1-му раунді.

26-річний уродженець Мілуокі спершу завдав супернику град ударів, а потім зміг захопити його страшною "гільйотиною": задушливим прийомом, що застосовується в положеннях перед і над противником. При цьому голова противника була затиснута між пахвою і передпліччям.

