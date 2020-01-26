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26 січня • оновлено в 20:55
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Боєць ММА переміг в Bellator моторошною гільйотиною

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Американський боєць змішаних єдиноборств ( MMA ) Серхіо Петтіс (19-5) здобув ефектну перемогу на турнірі Bellator 238, який пройшов в Інглвуді (штат Каліфорнія, США).

Петтіс - Хашакян

Петтіс - Хашакян

Поєдинок в найлегшій вазі проти 31-річного співвітчизника Альфреда Хашакяна (11-5) завершився вже у 1-му раунді.

Петтіс - Хашакян

Петтіс - Хашакян

26-річний уродженець Мілуокі спершу завдав супернику град ударів, а потім зміг захопити його страшною "гільйотиною": задушливим прийомом, що застосовується в положеннях перед і над противником. При цьому голова противника була затиснута між пахвою і передпліччям.

Петтіс - Хашакян

Петтіс - Хашакян

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Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий російський боєць MMA Федір Ємельяненко здобув впевнену перемогу над американцем Квінта Джексоном.

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Автор
Максим Богданов
Теми
MMA Bellator
Місце
США
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