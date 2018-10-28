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Боєць MMA переміг незвичайним ''задушенням ніндзя''

2.8тЧитати матеріал російською

Пакистанський боєць змішаного стилю (MMA) Наджі Кхан здобув перемогу над Мухаммадом Васіма на турнірі Brave CF. Спортсмену вдався незвичайний прийомом з бразильського джиу-джитсу, відомий як "удушення ніндзя".

Кхан зумів скувати рух суперника на останніх секундах фінального третього раунду поєдинку. Для пакистанського бійця перемога стала другою в професійній кар'єрі.

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