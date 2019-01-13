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Боєць ММА переміг найбільш незвичайним нокаутом року

1.2тЧитати матеріал російською

Південнокорейський боєць змішаного стилю (MMA) Сун Квон Кім відправив у нокаут бразильця Андре Олівейру на турнірі RFC Way of the Dragon ударом по нозі.

Кім здобув перемогу в першому ж раунді протистояння. Корейцю вистачило єдиного стусана ногою в ногу суперника, щоб змусити Олівейру капітулювати. Бразилець впав на канвас, після чого рефері присудив перемогу Кіму технічним нокаутом.

У мережі цей результат назвали найбільш незвичайним нокаутом року в ММА.

Для Кіма перемога стала четвертою в професійній кар'єрі при двох поразках. Олівейра - більш досвідчений боєць. Його рекорд: 11 перемог і вісім поразок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, спортивний портал MMA Fighting визначився з найкращим нокаутом 2018 року в змішаних єдиноборствах. Редакція авторитетного ресурсу про UFC зупинила вибір на турнірі Fight Night 139.

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