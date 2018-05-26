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Боєць MMA отримав перелом, вдаривши суперника в пах: відеофакт

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Корейський боєць змішаного стилю (MMA) Сон Мін Йо отримав курйозну травму на турнірі TFC 18. Під час змагань в Південній Кореї він зламав палець на нозі при спробі удару Ямато Нішікава в область паху

Боєць завдав прямий удар по супернику в область паху, але не влучив. Його стопа зачепилася за шорти японського спортсмена, що призвело до травми і змусило рефері зупинити бій. Нішікава здобув перемогу технічним нокаутом.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL з екс-символ ММА з Росії зганьбилася на турнірі.

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