Боєць MMA отримав перелом, вдаривши суперника в пах: відеофакт

Корейський боєць змішаного стилю (MMA) Сон Мін Йо отримав курйозну травму на турнірі TFC 18. Під час змагань в Південній Кореї він зламав палець на нозі при спробі удару Ямато Нішікава в область паху

Боєць завдав прямий удар по супернику в область паху, але не влучив. Його стопа зачепилася за шорти японського спортсмена, що призвело до травми і змусило рефері зупинити бій. Нішікава здобув перемогу технічним нокаутом.

