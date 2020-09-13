Боєць ММА отримав "найгірший удар по горіхах в історії". Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 16:16, 13.09.2020 Оновлено: 17:00, 13.09.2020

Американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Петер Станонік отримав страшну травму на турнірі Bellator 245.

Інцидент стався в бою проти співвітчизника Реймонда Деніелса, коли 32-річний Станонік намагався виконати "вертушку".

Суперник підкараулив його і зловив на протиході, сильно потрапивши між ніг. Отримавши удар боєць впав і довгий час не міг ні розігнутися, ні піднятися. Судді зупинили поєдинок, визнавши його таким, що не відбувся. У змішаних єдиноборствах подібні прийоми заборонені.

Автор відео, що розмістив ролик в мережі, підписав його як "найгірший удар по горіхах, який я коли-небудь бачив".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон UFC вирубав Івана Урганта ударом ногою в голову в прямому ефірі.

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