Боєць ММА отримав "найгірший удар по горіхах в історії". Відео

Американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Петер Станонік отримав страшну травму на турнірі Bellator 245.

Інцидент стався в бою проти співвітчизника Реймонда Деніелса, коли 32-річний Станонік намагався виконати "вертушку".

Суперник підкараулив його і зловив на протиході, сильно потрапивши між ніг. Отримавши удар боєць впав і довгий час не міг ні розігнутися, ні піднятися. Судді зупинили поєдинок, визнавши його таким, що не відбувся. У змішаних єдиноборствах подібні прийоми заборонені.

Автор відео, що розмістив ролик в мережі, підписав його як "найгірший удар по горіхах, який я коли-небудь бачив".

This is hands down the worst kick to the nuts I've ever seen 😳 pic.twitter.com/0Jmx7PcKyO