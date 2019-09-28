Боєць MMA нокаутував неймовірним ударом коліном в польоті - опубліковано відео

Англійський боєць змішаного стилю (MMA) Майкл Пейдж відзначився ефектним нокаутом на на турнірі Bellator 227.

У поєдинку проти ірландця Річардом Кіелі 32-річний Пейдж зміг нанести переможний удар вже в 1-му раунді. Побачивши, що суперник втратив концентрацію в захисті, лондонець високо стрибнув, і в польоті потрапив коліном опонентові чітко в голову.

Після цього англієць зобразив запаморочення, немов сам отримав удар по голові. Ряд користувачів в Twitter розцінили це поведінка як приниження Кіелі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня американський боєць змішаних єдиноборств ( MMA ) Хорхе Масвідалом встановив неймовірне досягнення на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 239 в Лас-Вегасі. Масвідалом переміг співвітчизника Бена АСКРО за п'ять секунд, завдавши вбивчий удар коліном в голову в стрибку.

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