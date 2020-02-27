Боєць MMA нокаутував суперника, "встромивши" його в підлогу

Американський боєць змішаного стилю (MMA) Джейк Чілдерс здобув яскраву перемогу в першому раунді над Нейтом Тогба на турнірі Legacy Fighting Alliance в Міннесоті.

Чілдерс завершив сутичку достроково після того, як йому вдалося кинути суперника на підлогу. Через невдале приземлення Тогба не зміг продовжити поєдинок. Суддя присудив Чілдерсу перемогу нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, небитий тайський боксер Апінун Хонгсонг ефектно зупинив японського ветерана Акіхіро Кондо в бою за право стати претендентом на бій за чемпіонський пояс IBF в першій напівсередній вазі.

За півтори хвилини до закінчення п'ятого раунду 23-річному тайцю вдався потужний аперкот, після якого японець як убитий звалився на канвас рингу.

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