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27 лютого • оновлено в 20:18
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Боєць MMA нокаутував суперника, "встромивши" його в підлогу

2.6т
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Американський боєць змішаного стилю (MMA) Джейк Чілдерс здобув яскраву перемогу в першому раунді над Нейтом Тогба на турнірі Legacy Fighting Alliance в Міннесоті.

Чілдерс завершив сутичку достроково після того, як йому вдалося кинути суперника на підлогу. Через невдале приземлення Тогба не зміг продовжити поєдинок. Суддя присудив Чілдерсу перемогу нокаутом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, небитий тайський боксер Апінун Хонгсонг ефектно зупинив японського ветерана Акіхіро Кондо в бою за право стати претендентом на бій за чемпіонський пояс IBF в першій напівсередній вазі.

За півтори хвилини до закінчення п'ятого раунду 23-річному тайцю вдався потужний аперкот, після якого японець як убитий звалився на канвас рингу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
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