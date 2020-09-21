Боєць MMA нокаутував суперника ударом ногою в голову з положення лежачи на турнірі в РФ

Російський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Лом-Алі Нальгієв оформив видовищний нокаут на турнірі ACA 111 у поєдинку проти співвітчизника Іманалі Гамзатханова.

Бій завершився достроково за 1:19 до кінця першого раунду, коли Нальгієв, перебуваючи в положенні лежачи, завдав нищівного удару п'ятою в ніс своєму супернику. Гамзатханов втратив рівновагу і впав на настил, після чого рефері негайно зупинив поєдинок. На офіційній сторінці промоушена ACA в Instagram було опубліковано відео нокауту.

Для Нальгієва ця перемога стала 16-ю в кар'єрі за 8 поразок. Його суперник виграв 11 боїв і програв чотири.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексчемпіон UFC Колбі Ковінґтон зламав ребра Тайрону Вудлі та переміг нокаутом на турнірі промоушена в Лас-Вегасі.