Боєць MMA нокаутував суперника ногою в голову та отримав контракт з UFC

Камерунський боєць змішаних єдиноборств Тафон Нчукві жорстко нокаутував Ела Матавао на шоу Dana White's Contender Series 32 і отримав контракт з UFC.

Як повідомляє видання The Sun, поєдинок закінчився у другому раунді, коли Нчукві завдав своєму суперникові нищівного удару ногою в голову. Після нього Матавао протягом п'яти хвилин не міг встати з канвасу.

Глава UFC Дейна Уайт зізнався, що цей нокаут "до смерті" його налякав, і тут же запропонував камерунцю контракт із промоушеном.

"Цей хлопець нагадує мені Майка Тайсона. Він здобув чотири перемоги в чотирьох поєдинках, і всі вони були здобуті нокаутом. Я пропустив перші три, але останній – один з найжорсткіших, які я коли-небудь бачив", – заявив Уайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць ММА відволік суперника непристойним жестом і переміг брутальним нокаутом.

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