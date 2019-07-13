Викрадач нарвався на бійця ММА і був "задушений"

Канадський боєць змішаного стилю (MMA) Чед Фрімен допоміг у затриманні підозрюваного у викраденні автомобіля.

Чед Фрімен topmmanews.com

42-річний Фрімен виявив, що його автомобіль був викрадений. Через кілька годин канадцеві вдалося знайти машину. Підозрюваний викрадач сидів на траві поряд з транспортним засобом. Фрімен вступив в бійку з ним і повалив його на землю. Чоловік продовжив чинити опір, і спортсмен застосував задушливий прийом, використовуючи комір суперника.

"Я вирішив не ризикувати, тому почав його душити. При такому захопленні, якщо ти ворушишся, стане тільки гірше", - заявив Фрімен. Прибула на місце поліція виявила у невідомого два леза і наркотики.

Фрімен відомий за виступами в KOTC і Bellator. На його рахунку вісім перемог і шість поразок. Канадець володіє чорним поясом по бразильському джиу-джитсу.

Новини Рефері в Криму задушив українського бійця після нокауту

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що боєць MMA вижив після важкого нокдауну і задушив суперника.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!