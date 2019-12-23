Боєць ММА кинув суперника на підлогу і зламав йому руку: відео 18+

Моторошною травмою завершився поєдинок змішаних єдиноборств (MMA) на турнірі Combate Americas в Лімі. Перуанський боєць Мілко Тукто переміг американця Сальвадорі Бесерра, зламавши йому руку.

Тукто кинув суперника на підлогу. Через невдале приземлення рука Бесерра зламалася, при цьому неприродно вивернувшись. Рефері був змушений зупинити бій і присудити перемогу перуанському спортсмену.

Відео кошмарної травми (18+):

¡Otro peruano a 'semis'🇵🇪! Milko 'Tatu' Tucto obtiene la cuarta victoria de la noche en el Coliseo Manuel Bonilla👊



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Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць змішаного стилю ( MMA ) Маркос Тайландеш жорстоким ударом ногою в голову нокаутував суперника.

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