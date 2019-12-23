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23 грудня • оновлено в 17:40
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Боєць ММА кинув суперника на підлогу і зламав йому руку: відео 18+

1.5т
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Моторошною травмою завершився поєдинок змішаних єдиноборств (MMA) на турнірі Combate Americas в Лімі. Перуанський боєць Мілко Тукто переміг американця Сальвадорі Бесерра, зламавши йому руку.

Тукто кинув суперника на підлогу. Через невдале приземлення рука Бесерра зламалася, при цьому неприродно вивернувшись. Рефері був змушений зупинити бій і присудити перемогу перуанському спортсмену.

Відео кошмарної травми (18+):

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць змішаного стилю ( MMA ) Маркос Тайландеш жорстоким ударом ногою в голову нокаутував суперника.

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Автор
Денис Карпов
Тема
MMA
Місце
Перу Ліма
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