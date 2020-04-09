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9 квітня • оновлено в 17:33
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Боєць MMA Ісая Чепмен був знайдений мертвим у США

3.1т
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Відомий боєць змішаних єдиноборств промоції Bellator Ісая Чепмен був застрелений біля свого будинку в місті Акрон, штат Огайо.

Як повідомляє MMA Junkie, о 9:40 вечора за місцевим часом в поліцію подзвонили і доповіли про звук пострілів. Коли вони приїхали на місце злочину, 30-річний Чепмен лежав на вулиці з численними вогнепальними пораненнями. Його відвезли в найближчу лікарню, де і констатували смерть.

Ісайя Чепмен

Ісайя Чепмен

MyMMANews.com

Родичі бійця кажуть, що він помер у перестрілці. Ім'я підозрюваного залишається невідомим. Він все ще перебуває на волі.

Варто відзначити, що Чепмен почав свою любительську кар'єру у 2010 році, а у 2012-му перейшов у професіонали, де провів 13 боїв, вигравши 9 з них і програвши 4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Росії з MMA Віталій Пантелєєв трагічно помер у віці 27 років.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
MMA
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