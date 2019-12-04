Боєць Кадирова жорстко нокаутував Ємельяненка - в мережі спливло відео

В інтернет потрапило відео нокауту Олександра Емельяненко від бійця клубу "Ахмат", що належить Рамзану Кадирову, Арбі Мадаєва. Ролик датований 2017 роком.

"Він любить постійно говорити про те, що він непереможний, але ось будь ласка – хлопець на спарингах вийшов, який на три категорії нижче, і нокаутував його", – розповів чемпіон ліги "Ахмат" Євген Гончаров, який в минулому році пропонував Ємельяненко провести бій .

"За нього говорить його прізвище: Ємельяненко. Якби у нього було прізвище Іванов, це був би середньостатистичний боєць. Всім топовим бійцям в своїй кар'єрі він програв, тільки у Харитонова виграв. І то, я вважаю, Харитонов класом вище. А зараз після бою з Кокляєвим йому залишилося тільки побити Якубовича і забрати пояс "Поля чудес", – цитує Гончарова Sportbox.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно відбувся поєдинок Ємельяненко - Кокляєв, який тривав менше раунду. Професійний боєць MMA в Москві легко розібрався з легендою важкої атлетики. Зустріч завершилася за 2 хвилини і 27 секунд, після того як 38-річний боєць потужним ударом відправив у важкий нокаут 40-річного пауерлифтера.

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