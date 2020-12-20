Боєць Bellator помер загадковою смертю на 35-му році життя

Американський боєць змішаного стилю (MMA) Серджіо да Сілва, який здобув свого часу сім перемог у Bellator і Cage Fury Fighting Championships, помер у віці 34 років, повідомляє портал Sherdog.

Першим про смерть друга у себе в Instagram повідомив легковаговик UFC Джаред Гордон, однак пізніше йому довелося видалити свій пост. Менеджери да Сілви в інтерв'ю Sherdog підтвердили, що їхній підопічний помер у середу ввечері, однак відмовилися назвати причину смерті "з поваги до приватного життя його сім'ї".

Да Сілва отримав скандальну славу після того, як був засуджений за пограбування банку в Квінсі, штат Нью-Йорк, у серпні 2017 року. Хоча спочатку присяжні визнали його винним, він не був засуджений до тюремного ув'язнення. За повідомленням NY Post, було висунуто кілька звинувачень у неправомірнiй поведінці присяжних, також стверджувалося, що один присяжний був знайомий з да Сілвою перед початком справи.

Востаннє уродженець Нью-Йорка виступав у травні 2018 року на першому і єдиному заході CES MMA в Нью-Йорку. Там він зустрівся з Уолтером Смітом-Котіто і виграв дискваліфікацією в другому раунді, коли Сміт-Котіто вдарив його коліном по голові, саме тоді да Сілва лежав на канвасi.

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