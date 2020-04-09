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10 квітня • оновлено в 02:15
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Бодібілдер, що перехворiв на коронавiрус, описав симптоми і звернувся із закликом

6.7т
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29-річний американський бодібілдер і медбрат Куон Джеймс став справжньою зіркою соцмереж після того, як розповів свою історію хвороби COVID-19.

"Я захворів 6 березня. До цього за 8 років я жодного разу не кашляв. Спершу я подумала, що це звичайна застуда, нежить, втома, болі в тілі. Так що я зробив те, що зазвичай, прийняв кларитин, муцінекс і азитроміцин. Я почав відчувати себе трохи краще, але 14 березня в мене піднялася температура до 40 градусів, почалася задишка, болі в тілі, втома, тремор, кашель з мокротою", - написав Джеймс у себе в Facebook

Американець з жахом згадує ті дні.

"Мене привезли в лікарню, де діагностували коронавірус, вірусну пневмонія, кардіоміопатію (збільшене серце з 40%-ою фракцією викиду). Я більше не міг дихати самостійно і був підключений до апарату ШВЛ. Знадобилося 4 дня, щоб зняти лихоманку. Весь цей час я був у свідомості і міг бачити і відчувати ту трубку в своєму горлі, яка була дуже болючою. Однi ліки, яке мені виписали в лікарні, викликалb галюцинації", - розповів Джеймс.

Куон Джеймс до хвороби

Куон Джеймс до хвороби

Facebook Quawn James

Спортсмен закликав усіх поставитися дуже серйозно до карантину

"Все це захворювання реально. До хвороби я вирізнявся відмінним здоров'ям, а в підсумку ледь не помер. Тому, будь ласка, подбайте про себе, вимийте руки, практикуйте дистанціювання. Те, що ми молоді, не означає, що ви не можете захворіти. Подивіться, що це зробило зі мною. Зараз мене вже виписали з лікарні, моє серце повернулося до нормального розміру, у мене немає лихоманки, і можу пройти великі відстані без задишки. Правда у мене до цих пір немає апетиту і мені боляче говорити, через травму горла після інтубації, але мені стає краще", - зазначив бодібілдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Морозюк, що раніше перехворіла коронавірус, розповіла про незвичайних симптомах

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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