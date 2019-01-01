''Благав нас'': у Хабіба поставили ультиматум непереможному чемпіону

Менеджер Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз заявив, що опублікує особисту переписку з Флойдом Мейвезером, якщо той заявлятиме, що не вів ніяких переговорів із командою дагестанця.

Хабіб Нурмагомедов

"Ми листувалися із Флойдом останній місяць, і якщо він скаже, що це брехня, я опублікую листування. Не бреши, Флойде. Він благав про цей бій. Я говорив Мейвезеру, що йому вже 57, його тіло стало слабким, він крихкий, у нього маленька голова. Нехай вважають мене божевільним, але я переконаний, що Хабіб надиратиме йому дупу", — цитує Абдель-Азіза MMA Fighting.

За словами менеджера Хабіба у Флойда не вистачить сміливості провести бій за правилами єдиноборств.

"Мейвезер думає, що бій із Хабібом – легкі гроші, але він набагато молодший, набагато сильніший. Він жорсткіший за Конора: МакГрегор здався, він боягуз, Хабіб – нi. Нехай називає себе бійцем, але йому не вистачить духу для бою в UFC, тож ми без проблем поб'ємося із ним у боксі", – підсумував Абдель-Азіза.

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