Понад 40 росіян: названі спортсмени, причетні до допінг-скандалу

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відкрило справи щодо 41 важкоатлета з Росії, а також двох тхеквондистів, одного борця і одного каноїста, що представляють РФ.

Такі підсумки перевірки першої частини даних Московської антидопінгової лабораторії, повідомляє ТАСС.

Всього під підозрою перебувають 298 російських спортсменів, але поки перевірка триває щодо 153 спортсменів. Дані інших атлетів були спотворені або видалені.

ТАСС

Поки що відомі імена 12 осіб. Йдеться про відсторонених важкоатлетів Руслана Албегова, Дмитра Лапікова, Чингіза Могушкова, Адама Малігова, Магомеда Абуєва, Максима Шейко, Надію Євстюхіну, Юлію Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Єгора Клімонова і Тіму Турієву.

Передача WADA даних Московської антидопінгової лабораторії була обов'язковою умовою відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) в правах. Російська сторона передала базу даних в січні 2019 року, але у WADA зафіксували сліди зміни інформації.

Через спотворення відомостей Росії загрожують нові санкції. Раніше комітет з відповідності WADA рекомендував усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США закликали до повного вигнання Росії з Олімпіад.

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