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3 грудня • оновлено в 20:42
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Понад 40 росіян: названі спортсмени, причетні до допінг-скандалу

2.4т
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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відкрило справи щодо 41 важкоатлета з Росії, а також двох тхеквондистів, одного борця і одного каноїста, що представляють РФ.

Такі підсумки перевірки першої частини даних Московської антидопінгової лабораторії, повідомляє ТАСС.

Всього під підозрою перебувають 298 російських спортсменів, але поки перевірка триває щодо 153 спортсменів. Дані інших атлетів були спотворені або видалені.

Понад 40 росіян: названі спортсмени, причетні до допінг-скандалу

ТАСС

Поки що відомі імена 12 осіб. Йдеться про відсторонених важкоатлетів Руслана Албегова, Дмитра Лапікова, Чингіза Могушкова, Адама Малігова, Магомеда Абуєва, Максима Шейко, Надію Євстюхіну, Юлію Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Єгора Клімонова і Тіму Турієву.

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Передача WADA даних Московської антидопінгової лабораторії була обов'язковою умовою відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) в правах. Російська сторона передала базу даних в січні 2019 року, але у WADA зафіксували сліди зміни інформації.

Через спотворення відомостей Росії загрожують нові санкції. Раніше комітет з відповідності WADA рекомендував усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США закликали до повного вигнання Росії з Олімпіад.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допінговий скандал
Місце
Росія
Тег
WADA
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Махно Володимир
Махно Володимир
русские это алкаши-доходяги. им бы глушить водяру, как и полагается русскому человеку! а они в спорт лезут! свиньи сидите и хр-юкайте по хатынкам!
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Махно Володимир
Махно Володимир
Шапиро Жeнька, Самыми поющими регионами России по итогам 2018 года стали северные регионы и Подмосковье. По потреблению водки всех обогнала Сахалинская область. В среднем по стране потребление спиртного выросло на 8,3%, до 14,3 л на человека. В конце 2018 года самыми трезвыми регионами страны назывались республики Северного Кавказа — Чечня, Ингушетия и Дагестан. Китайцы чаще других народов умирают от злоупотребления алкоголем, сообщает медицинский журнал The Lancet. На втором месте находится граждане Индии. Россия замыкает эту печальную тройку.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Махно Володимир, статистика ВОЗ ,Украина -2 место в мире,Россия -6
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сволота кацaпская!(с)
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