Білоруського бійця MMA затримали за участь у протестах проти Лукашенка

Білоруського бійця змішаних єдиноборств Олексія Кудіна затримали в ході мітингів проти президента країни Олександра Лукашенка в місті Молодечно.

"В інтернеті надійшла інформація, що в Молодечно затримали білоруського спортсмена Олексія Кудіна. До нас надходять листи, що Олексій зламав щелепу співробітникові та знаходиться в ізоляторі", – написано на Instagram-сторінці "Файт Ньюс".

Олексія Кудіна ймовірно затримали та побили за участь у протестах Instagram "Файт Ньюс"

На цю інформацію відреагувала дружина бійця Тетяна, яка зайшла на його сторінку в соціальній мережі та написала, що його затримали та побили.

"Це дружина Олексія, Тетяна. Нікому і нічого він не зламав. Олексія затримали та побили", – написала вона в коментарях під публікацією.

Дружина Олексія Кудіна прокоментувала інформацію про затримання чоловіка Instagram "Файт Ньюс"

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