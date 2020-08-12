Білоруського бійця MMA затримали за участь у протестах проти Лукашенка

Білоруського бійця MMA Олексія Кудіна затримали за участь у протестах проти Лукашенка. Трибуна
Білоруського бійця змішаних єдиноборств Олексія Кудіна затримали в ході мітингів проти президента країни Олександра Лукашенка в місті Молодечно.
"В інтернеті надійшла інформація, що в Молодечно затримали білоруського спортсмена Олексія Кудіна. До нас надходять листи, що Олексій зламав щелепу співробітникові та знаходиться в ізоляторі", – написано на Instagram-сторінці "Файт Ньюс".
Олексія Кудіна ймовірно затримали та побили за участь у протестах Instagram "Файт Ньюс"
На цю інформацію відреагувала дружина бійця Тетяна, яка зайшла на його сторінку в соціальній мережі та написала, що його затримали та побили.
"Це дружина Олексія, Тетяна. Нікому і нічого він не зламав. Олексія затримали та побили", – написала вона в коментарях під публікацією.
Дружина Олексія Кудіна прокоментувала інформацію про затримання чоловіка Instagram "Файт Ньюс"
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.
У Мінську автозак в'їхав у натовп активістів. Повідомляється про безліч постраждалих в ході акцій.
Акції продовжилися і 10 серпня. У столицю країни стягнули ще більше військової техніки, а також силовиків.
У КДБ заявили, що на Тихановську готувався замах, якого вдалося уникнути.
Опозиціонерка подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.
Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка на виборах.
10 серпня МВС підтвердило першу жертву протестів.
Також МВС Білорусі повідомило про затримання "координаторів і спонсора" протестів у Мінську.