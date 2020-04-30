"Білорусі доведеться на колінах просити про допомогу": спортивний лікар - про пандемію коронавiрусу

Колишній лікар "Спартака" Юрій Васильків розкритикував ставлення влади Білорусі до пандемії коронавiрусу.

У Білорусі не зупинено футбольний чемпіонат

"Вірус повзе. У Білорусі немає ніякого карантину – і вже 13 тис. хворих, хоча країна маленька. І їх число буде збільшуватися з кожним днем. Не знаю, чим там все закінчиться. Думаю, колись вони прозріють і навіть зупинять футбольний чемпіонат. Але, швидше за все, їм доведеться на колінах просити про допомогу. На жаль, це тільки питання часу. Так ставитися до вірусу я б не став ніколи", – цитує Василькова RT.

Раніше лікар Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Ірина Зеленкова заявила, що коронавірус несе особливу небезпеку для професійних атлетів.

До цього вчені з'ясували, що треба робити, щоб не заразитися COVID-19 під час заняття спортом на вулиці.