Білорусь під Олімпіаду готова взяти в збірну спортсменів з Росії
Президент Білоруської федерації легкої атлетики (БФЛА) Вадим Девятовський заявив, що федерація готова розглядати заяви російських легкоатлетів про перехід в білоруську збірну.
За словами глави БФЛА, Марія Ласіцкене, Анжеліка Сидорова та Сергій Шубєнков, які є лідерами світової легкої атлетики, стали заручниками ситуації.
"Якщо до нас будуть приходити пропозиції про перехід з якою б не було країни, то було б непорядно їх не розглядати. А що стосується ситуації з російськими легкоатлетами, то ми уважно стежимо за нею і переживаємо за спортсменів, тому що це близькі нам люди, у яких є обмежений час, щоб залишити свій слід в спорті", – цитує Дев'ятовського ТАСС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія через масові порушення антидопінгових правил була дискваліфікована WADA на 4 роки і відсторонена від Олімпіади і чемпіонатів світу.
Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) не змогла вчасно виплатити штраф в World Athletics. Через це, швидше за все, російські спортсмени не зможуть виступати на міжнародних змаганнях навіть під нейтральним статусом.
Пізніше триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту російська легкоатлетка Марія Ласіцкене заявила, що може покинути збірну Росії.
Шестикратна чемпіонка Росії в приміщенні назвала ситуацію "гребаного соромом".