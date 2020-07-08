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Білорусь під Олімпіаду готова взяти в збірну спортсменів з Росії

Максим Богданов
Максим Богданов
Інші види спорту
1,0 т.
Олімпійська збірна Росія

Олімпійська збірна Росія.

Президент Білоруської федерації легкої атлетики (БФЛА) Вадим Девятовський заявив, що федерація готова розглядати заяви російських легкоатлетів про перехід в білоруську збірну.

За словами глави БФЛА, Марія Ласіцкене, Анжеліка Сидорова та Сергій Шубєнков, які є лідерами світової легкої атлетики, стали заручниками ситуації.

"Якщо до нас будуть приходити пропозиції про перехід з якою б не було країни, то було б непорядно їх не розглядати. А що стосується ситуації з російськими легкоатлетами, то ми уважно стежимо за нею і переживаємо за спортсменів, тому що це близькі нам люди, у яких є обмежений час, щоб залишити свій слід в спорті", – цитує Дев'ятовського ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія через масові порушення антидопінгових правил була дискваліфікована WADA на 4 роки і відсторонена від Олімпіади і чемпіонатів світу.

Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) не змогла вчасно виплатити штраф в World Athletics. Через це, швидше за все, російські спортсмени не зможуть виступати на міжнародних змаганнях навіть під нейтральним статусом.

Пізніше триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту російська легкоатлетка Марія Ласіцкене заявила, що може покинути збірну Росії.

Шестикратна чемпіонка Росії в приміщенні назвала ситуацію "гребаного соромом".

Білорусьлегка атлетика
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