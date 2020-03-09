Білодід виграла "Спортивний Оскар-2019": всі результати церемонії

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід була визнана найкращою спортсменкою 2019 року в Україні.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив президент Федерації дзюдо України Роман Насиров.
19-річна Білодід перемогла у відповідній номінації в церемонії "Герої спортивного року-2019", випередивши легкоатлетку Ярославу Магучіх і фехтувальницю Ольгу Харлан.
Дарина Білодід
IJF
Дар'я у минулому році вдруге поспіль виграла світову першість і стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо. Крім того, українка виграла II Європейські ігри, який проходили в Мінську.
У той же час наставники дзюдоїстки Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід були названі кращими тренерами року.
Повністю список переможців "Спортивного Оскара-2019" виглядає так:
Спортсмен року – Жан Беленюк (греко-римська боротьба)
Жан Беленюк
НОК України
Спортсменка року – Дар'я Білодід (дзюдо)
Тренер року – тренерський дует Світлана Кузнєцова nf Геннадій Білодід (дзюдо)
Сенсація року – Дмитро Підручний (біатлон)
Дмитро Підручний
НОК України
Збірна команда року - чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свичкаря
Найкраща команда в ігрових видах спорту – юнацька збірна України з футболу до 20 років
Олімпійська надія України – Ярослава Магучіх (легка атлетика)
Ярослава Магучіх
НОК України
Висхідна зірка – Олексій Середа (стрибки у воду)
Сильні духом – Марина Піддубна (плавання серед спортсменів з вадами зору)
Разом з олімпійцями – Олексій Бичков (пауерліфтинг)
Народний вибір – Ольга Харлан (фехтування)
Ольга Харлан
НОК України
Як повідомляв OBOZREVATEL, про Дар'ю Білодід було знято документальний фільм, прем'єра якого відбудеться 25 березня.
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