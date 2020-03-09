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9 березня • оновлено в 23:59
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Білодід виграла "Спортивний Оскар-2019": всі результати церемонії

2.6т
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Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід була визнана найкращою спортсменкою 2019 року в Україні.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив президент Федерації дзюдо України Роман Насиров.

19-річна Білодід перемогла у відповідній номінації в церемонії "Герої спортивного року-2019", випередивши легкоатлетку Ярославу Магучіх і фехтувальницю Ольгу Харлан.

Дарина Білодід

Дарина Білодід

IJF

Дар'я у минулому році вдруге поспіль виграла світову першість і стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо. Крім того, українка виграла II Європейські ігри, який проходили в Мінську.

У той же час наставники дзюдоїстки Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід були названі кращими тренерами року.

Повністю список переможців "Спортивного Оскара-2019" виглядає так:

Спортсмен року – Жан Беленюк (греко-римська боротьба)

Жан Беленюк

Жан Беленюк

НОК України

Спортсменка року – Дар'я Білодід (дзюдо)

Тренер року – тренерський дует Світлана Кузнєцова nf Геннадій Білодід (дзюдо)

Сенсація року – Дмитро Підручний (біатлон)

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

НОК України

Збірна команда року - чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свичкаря

Найкраща команда в ігрових видах спорту – юнацька збірна України з футболу до 20 років

Олімпійська надія України – Ярослава Магучіх (легка атлетика)

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

НОК України

Висхідна зірка – Олексій Середа (стрибки у воду)

Сильні духом – Марина Піддубна (плавання серед спортсменів з вадами зору)

Разом з олімпійцями – Олексій Бичков (пауерліфтинг)

Народний вибір – Ольга Харлан (фехтування)

Ольга Харлан

Ольга Харлан

НОК України

Як повідомляв OBOZREVATEL, про Дар'ю Білодід було знято документальний фільм, прем'єра якого відбудеться 25 березня.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Ольга Харлан Ярослава Магучiх Дмитро Підручний Жан Беленюк Дар'я Білодід
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