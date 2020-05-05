Білодід сказала, чого не повинна робити жінка

Максим Богданов Інші види спорту 19:16, 5.05.2020 Оновлено: 21:01, 5.05.2020

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася своїм ставленням до фемінізму і зізналася, що будь-яка жінка ніколи не повинна себе порівнювати з чоловіком.

Дар'я Білодід
@dariabilodid7

"Ніколи про це не замислювалася, але не можу сказати, що я підтримую фемінізм і підтримую жінок, які хочуть рівних прав із чоловіками. Жінка повинна залишатися жінкою і не порівнювати себе з чоловічою статтю. Це моя думка. Хтось підтримує фемінізм, а хтось ні. Не знаю, я над цим не замислююся", – заявила Білодід в інтерв'ю Xsport.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід приворожила фанатів пікантною позою і стрункими ніжками.

Дар'я зайняла 12-е місце в рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який склала Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).

Нагадаємо, в серпні 2019 року Дар'я підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу.

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