Білодід сказала, чого не повинна робити жінка

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася своїм ставленням до фемінізму і зізналася, що будь-яка жінка ніколи не повинна себе порівнювати з чоловіком.

Дар'я Білодід @dariabilodid7

"Ніколи про це не замислювалася, але не можу сказати, що я підтримую фемінізм і підтримую жінок, які хочуть рівних прав із чоловіками. Жінка повинна залишатися жінкою і не порівнювати себе з чоловічою статтю. Це моя думка. Хтось підтримує фемінізм, а хтось ні. Не знаю, я над цим не замислююся", – заявила Білодід в інтерв'ю Xsport.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід приворожила фанатів пікантною позою і стрункими ніжками.

Дар'я зайняла 12-е місце в рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який склала Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).

Нагадаємо, в серпні 2019 року Дар'я підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!