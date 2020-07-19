Білодід провела "бій року" проти чемпіонки Європи з вільної боротьби

Максим Іншаков Інші види спорту 16:40, 19.07.2020

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід на зборах в Коблево взяла участь в жартівливому поєдинку проти чемпіонки Європи 2019 року, призерки чемпіонатів світу та Європи Оксани Лівач.

Українки вийшли на татамі і під бурхливі емоції тренерів провели імпровізований бій, який офіційний Facebook НОК України назвав "боєм року". У підсумку перемогла дружба.

Facebook НОК

"Мала змогу потренуватися разом зі збірною з дзюдо. Дякую за настрій, позитив, спаринги, тренування і кімоно, де могла по-справжньому відчути, що таке дзюдо. Спочатку у мене була думка, що це два єдиноборства, які дуже схожі між собою, але коли одягла кімоно зрозуміла, що це зовсім інші почуття", – прокоментувала поєдинок 23-річна Лівач.

Instagram Оксани Лівач

Нагадаємо, що восени минулого року Лівач стала бронзовою призеркою на чемпіонаті світу з боротьби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Білодід була визнана кращою спортсменкою 2019 року в Україні

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