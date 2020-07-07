Били та морили голодом: британські гімнастки звинуватили тренерів збірної у знущаннях

Декілька колишніх гімнасток збірної Великобританії звинуватили своїх тренерів у знущаннях і жорстокому ставленні.

Як повідомляє видання DailyMail, колишня чемпіонка Європи серед юніорів Кетрін Лайонс, якій після закінчення кар'єри знадобилася допомога психолога, розповіла, що тренер бив її палицею і не давав їсти тиждень, щоб вона скинула вагу.

Чемпіонка ігор Британської співдружності Ліза Мейсон, яка виступала на Олімпіаді-2000, заявила, що зіткнулася з жорстоким ставленням вже з десяти років. Її змушували тренуватися з травмами, даючи сильне знеболююче. Одного разу їй довелося займатися зі стресовим переломом гомілки.

"Психологічне та фізичне насильство було для нас нормою. Нас вчили боятися тренерів більше, ніж складних вправ", – зізналася Мейсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США тренери збірної роками ґвалтували спортсменок.