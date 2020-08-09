Боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олексій Олійник, який народився в Харкові, але прийняв російське громадянство в 2014 році, без шансів програв американцеві Дерріку Льюїсу (26-7) на турнірі UFC Fight Night.

Деррік потужним ударом перевів бій у партер

Бій у важкій вазі (до 120,2 кг) був головним на вечорі в Лас-Вегасі і завершився достроково.

Льюїс з перших секунд пішов в атаку, кілька разів переводячи бій в партер. Росіянин намагався вийти на задушливий, але Деррік грамотно захищався. На самому початку другого раунду американець провів стрімку атаку і правий боковий звалив Олійника на канвас.

Олійник пропустив удар коліном в груди

Ця поразка для 43-річного Олійника стала 15-ю. Всього на рахунку росіянина 75 боїв (59 перемог). Олійник виступає з 1996 року. Він – перший в історії боєць ММА, який перемагав у чотирьох десятиліттях.

Олійник зазнав 15-ї поразки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому бою росіянин здобув важку перемогу над досвідченим бійцем Фабрісіо Вердумом на UFC 249.