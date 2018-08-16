МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Бійця ММА на прізвисько "КДБ" роками бив чоловік-нацист

5.1тЧитати новину російською

Чоловік дівчини-бійця змішаного стилю (MMA) Андреа Лі звинувачений у домашньому насильстві. Донні Аарон обпік Лі сигаретою, а після намагався її задушити під час їхньої сварки.

За версією подруги Лі, бійця MMA Енді Нгуйєн, у пари стався конфлікт під час перегляду турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

"Насильство в цій сім'ї триває роками. Я просто цього не помічала", - повідомила Нгуйєн.

Чи й Аарон одружені п'ять років. У пари є спільна дитина. Донні Аарон - колишній офіцер поліції, засуджений за вбивство чорношкірого. Родині пізніше довелося вибачатися в соціальних мережах за нацистські татуювання Аарона, помічені на фотографіях пари.

Новини
Згвалтована в 14 років боєць MMA розповіла про наслідки

Нікнейм "КДБ" Лі дав її тренер із тайського боксу, вирішивши, що боєць схожа на росіянку. Згодом Лі стала виходити на поєдинки в екіпіровці з радянською символікою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменита дівчина-боєць під час виступу перед американськими військовими показала на одному з добровольців, як проводити задушливий прийом.

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
MMA
Джерело
Джерело:Lenta.ru
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги