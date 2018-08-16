Бійця ММА на прізвисько "КДБ" роками бив чоловік-нацист

Чоловік дівчини-бійця змішаного стилю (MMA) Андреа Лі звинувачений у домашньому насильстві. Донні Аарон обпік Лі сигаретою, а після намагався її задушити під час їхньої сварки.

За версією подруги Лі, бійця MMA Енді Нгуйєн, у пари стався конфлікт під час перегляду турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

"Насильство в цій сім'ї триває роками. Я просто цього не помічала", - повідомила Нгуйєн.

Чи й Аарон одружені п'ять років. У пари є спільна дитина. Донні Аарон - колишній офіцер поліції, засуджений за вбивство чорношкірого. Родині пізніше довелося вибачатися в соціальних мережах за нацистські татуювання Аарона, помічені на фотографіях пари.

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Нікнейм "КДБ" Лі дав її тренер із тайського боксу, вирішивши, що боєць схожа на росіянку. Згодом Лі стала виходити на поєдинки в екіпіровці з радянською символікою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменита дівчина-боєць під час виступу перед американськими військовими показала на одному з добровольців, як проводити задушливий прийом.