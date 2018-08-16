Бійця ММА на прізвисько "КДБ" роками бив чоловік-нацист

Чоловік дівчини-бійця змішаного стилю (MMA) Андреа Лі звинувачений у домашньому насильстві. Донні Аарон обпік Лі сигаретою, а після намагався її задушити під час їхньої сварки.
За версією подруги Лі, бійця MMA Енді Нгуйєн, у пари стався конфлікт під час перегляду турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).
"Насильство в цій сім'ї триває роками. Я просто цього не помічала", - повідомила Нгуйєн.
Чи й Аарон одружені п'ять років. У пари є спільна дитина. Донні Аарон - колишній офіцер поліції, засуджений за вбивство чорношкірого. Родині пізніше довелося вибачатися в соціальних мережах за нацистські татуювання Аарона, помічені на фотографіях пари.
Нікнейм "КДБ" Лі дав її тренер із тайського боксу, вирішивши, що боєць схожа на росіянку. Згодом Лі стала виходити на поєдинки в екіпіровці з радянською символікою.
#Repost @nutrabio (@get_repost) - - We had lots of wins this weekend! Congratulations to Andrea "KGB" Lee for crushing UFC Fight Night 129 in the flyweight division. She won by decision over Vernonica Macedo in Chile over the weekend . . KGB commented post-fight that she felt sluggish and even though she won , she was a little disappointed in her performance. That's a winning mindset. That is an attitude that will bring you self -mastery and excellence in your discipline. That is living without compromise. That is Nutrabio! We're proud to have @andreakgblee as part of the crew . . #ufc #mma #fightnight # fightnight129 #winning #boxing #wrestling #fitness
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменита дівчина-боєць під час виступу перед американськими військовими показала на одному з добровольців, як проводити задушливий прийом.
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