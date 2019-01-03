Бій Мейвезера в Японії порівняли з порно

Колишній боєць UFC Брендон Шауб впевнений, що поєдинок колишнього чемпіона світу з боксу Флойда Мейвезера і 20-річного кікбоксера Тенсіна Насукави був поганою постановкою.

Мейвезер — Насукава Rizin 14

"Звичайно, цей бій був фальшивкою. Хіба ви не помітили? Це було гівняне шоу. Флойд здорово заробив, цьому треба порадіти. Може, і японець підняв грошей, просто нам про це не говорять. Але Тенсіну треба покращити акторську майстерність. У порно грають і то краще", — заявив Шауб в інтерв'ю Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 35-річний Шауб пішов зі змішаних єдиноборств у 2014-му і зосередився на кар'єрі експерта і журналіста. На його рахунку 10 перемог і п'ять поразок. Найяскравішим у його кар'єрі став бій проти хорвата Мірко "Крокопа" Филиповича. На UFC 128 Шаубу вдалося його нокаутувати.

31 грудня 2018 року Мейвезер взяв участь у турнірі Rizin 14. Американець тричі відправляв у нокдаун Насукаву у виставковому поєдинку за правилами боксу. Після бою 41-річний Мейвезер повідомив, що заробив за трихвилинний бій 9 млн доларів.