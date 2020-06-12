Бій Конор – Хабіб на UFC 229: опубліковано нове відео, як друзі росіянина побили секунданта МакГрегора

У мережі вперше опублікували відео початку бійки після бою Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) між росіянином Хабібом Нурмагомедовим і ірландцем Конором МакГрегором.

Поєдинок відбувся 6 жовтня 2018 го року в Лас-Вегасі і завершився перемогою росіянина в четвертому раунді. При цьому відразу після закінчення сутички в залі виникла бійка між командами бійців.

Instagram-сторінка MMA Sound представила нове відео початку бійки. На ньому видно, як секунданту Конора Діллану Денісу завдає удару спочатку друг і спаринг-партнер Хабіба Іслам Махачьов, а потім менеджер російського чемпіона Різван Магомедов.

Нагадаємо, Хабіб переміг Конора задушливим прийомом в четвертому раунді. За підсумками бійки команд бійців Нурмагомедова було дискваліфіковано на 12 місяців і оштрафовано на півмільйона доларів. МакГрегора ж усунули від боїв на півроку і покарали штрафом в 50 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що Конор МакГрегор відмовився від реваншу з Хабібом Нурмагомедовим. Незадовго до цього ірландець оголосив про завершення кар'єри.