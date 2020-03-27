"Бій Хабіб - Фергюсон проклятий": відомий коментатор пройшовся по UFC через коронавірус

Відомий коментатор поєдинків Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Джо Роган відмовився коментувати бій між росіянином Хабібом Нурмагомедовим і американцем Тоні Фергюсоном.

Він вважає, що під час цього поєдинку нікому не може бути гарантована безпека від зараження коронавірусом.

Джо Роган RingSide24

"Не розумію, як в UFC збираються перевіряти всіх на коронавірус. Що якщо хтось буде хворий? Що якщо у когось хвороба проходить безсимптомно, як у Ідріса Ельби? Де гарантії, що Хабіб буде здоровий? Де гарантії, що Тоні буде здоровий? Послухайте, цей бій проклятий, він приречений", – цитує Рогана Daily Express.

Бій Нурмагомедов – Фергюсон має відбутися 18 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава UFC Дана Уайт заявив, що на 99% знайшов місце для проведення поєдинку, який точно відбудеться не в Брукліні, як планувалося раніше.

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