Бій між Джаддалом Алібекова, бійцем ММА з Чечні, і Алімом Гуговим, спортсменом з Кабардино-Балкарії ознаменувався грандіозним скандалом.

Поєдинок пройшов 7 березня в Черкеську в рамках ліги ACA Young Eagles 12 і закінчився побиттям рефері.

Після того, як суддя назвав Алікбекова переможцем, шанувальники Гугова увірвалися в ринг і влаштували масову бійку з арбітром і спортсменами.

В результаті бійку вдалося припинити тільки за допомогою поліції і служби охорони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня зустріч чемпіонату Росії з футболу між грозненським "Ахматом" і пітерським "Зенітом" була перервана через бійку на трибунах.

За словами очевидців махач почався перед матчем, а продовжився в кінці другого тайму. На 86-й хвилині уболівальники гостей зняли футболки. Чеченських глядачів це не влаштувало і деякі побігли до трибуни гостей.

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