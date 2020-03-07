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7 березня • оновлено в 21:43
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Бій Алібеков - Гугов в Черкеську завершився масовою бійкою - відеофакт

2.8т
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Бій між Джаддалом Алібекова, бійцем ММА з Чечні, і Алімом Гуговим, спортсменом з Кабардино-Балкарії ознаменувався грандіозним скандалом.

Поєдинок пройшов 7 березня в Черкеську в рамках ліги ACA Young Eagles 12 і закінчився побиттям рефері.

Після того, як суддя назвав Алікбекова переможцем, шанувальники Гугова увірвалися в ринг і влаштували масову бійку з арбітром і спортсменами.

В результаті бійку вдалося припинити тільки за допомогою поліції і служби охорони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня зустріч чемпіонату Росії з футболу між грозненським "Ахматом" і пітерським "Зенітом" була перервана через бійку на трибунах.

За словами очевидців махач почався перед матчем, а продовжився в кінці другого тайму. На 86-й хвилині уболівальники гостей зняли футболки. Чеченських глядачів це не влаштувало і деякі побігли до трибуни гостей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
Місце
Росія
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Попович Олег
Попович Олег
животные
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Гоша Злой
Гоша Злой
одни русские фамилии..) татарское иго во всей красе
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Чан Джеки
Чан Джеки
чечены кадыровские думають что они бойцы -нет они мрази.
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